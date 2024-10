Stand: 17.10.2024 11:48 Uhr Beschäftigte der Geldtransport-Branche in SH streiken

Am Donnerstag (17.10.) und Freitag (18.10.) wollen Beschäftigte der Geldtransport-Branche ihre Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft ver.di-Nord hat die Beschäftigten auch in Schleswig-Holstein zum zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Hintergrund sind Lohn- und Manteltarifverhandlungen. Bei einem Warnstreik Anfang Oktober war mancherorts Bargeld an Bankautomaten knapp geworden.

Archiv 4 Min Nachrichten 14:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.10.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Banken