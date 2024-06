Stand: 17.06.2024 13:03 Uhr Bereitschaft zur Organspende in SH weiterhin gering

Etwa 400 Kinder, Frauen und Männer warten in Schleswig-Holstein aktuell auf ein lebensrettendes Spenderorgan. Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organstransplantion (DSO) ist die Spendenbereitschaft zu gering. In den ersten vier Monaten des Jahres durften Mediziner in Schleswig-Holstein die Organe von acht Menschen entnehmen und transplantieren.

Um die Zahl der potentiellen Organspender zu erhöhen, haben mehrere Bundesländer - darunter Schleswig-Holstein - bereits in der vergangenen Woche einen weiteren Versuch gestartet, um die so genannte Widerspruchsregelung gesetzlich zu verankern. Dann wäre jeder Mensch automatisch Organspender - es sei denn, er widerspricht im Organspende-Register.

