Beliebtes Freibad: Das Naturbad Ladelund

Das Naturbad Ladelund (Kreis Nordfriesland) gehört zu den beliebtesten Freibädern Deutschlands. Das hat eine Auswertung des Onlineportals testberichte.de von Google-Rezensionen für 1.700 Freibädern in ganz Deutschland ergeben. In dieser Auswertung landete das Bad deutschlandweit auf Platz 62, landesweit auf Platz zwei - ganz knapp hinter dem Freibad Wacken. Rund 800 Personen finden in Ladelund Platz zum Schwimmen. Bürgermeister Lutz Martensen (CDU) zeigte sich sehr stolz.

Das Naturbad besteht aus zwei zusammenhängenden Seen. Das Wasser kommt aus gespeisten Quellen und wird regelmäßig auf seine Qualität untersucht. Das Naturbad bietet Sprungtürme mit einem, drei und fünf Metern, eine große Liegewiese, ein Beachvolleyballplatz, einen Kiosk sowie einen Sanitärbereich. Von Juni bis einschließlich August wird das Naturbad täglich von 13 bis 20 Uhr von Rettungsschwimmern des DLRG überwacht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland