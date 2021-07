Ehemalige Sekretärin von KZ-Kommandanten in Itzehoe vor Gericht Stand: 16.07.2021 15:38 Uhr Weil sie im ehemaligen Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig dabei Hilfe geleistet haben soll, Inhaftierte systematisch zu töten, muss sich eine über 90-Jährige nun vor der Jugendkammer des Landgerichts Itzehoe verantworten.

Konkret wird der Frau vorgeworfen, den Verantwortlichen des Lagers bei der systematischen Tötung der Inhaftierten Hilfe geleistet zu haben. In ihrer Funktion als Stenotypistin und persönliche Schreibkraft des KZ-Lagerkommandanten Paul-Werner Hoppe soll sie von den Morden gewusst haben. Sie war zwischen Juni 1943 und April 1945 in dem Lager tätig. Die Anklage wirft der damals Heranwachsenden Beihilfe wegen Mordes und versuchten Mordes in mehr als 11.000 Fällen vor.

In Stutthof und den Nebenlagern ermordeten die Nationalsozialisten etwa 65.000 Menschen. Die heute 96 Jahre alte Irmgard F. lebt derzeit in einem Pflegeheim in Quickborn (Kreis Pinneberg).

Jugendkammer ist zuständig

Die 3. Große Jugendkammer des Landgerichts Itzehoe hat am Freitag das Hauptverfahren eröffnet. Das Verfahren wird vor der Jugendkammer verhandelt, weil die Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat 18 beziehungsweise 19 Jahre alt und somit eine Heranwachsende im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes war. Die Hauptverhandlung beginnt am 30. September 2021.

