Stand: 06.08.2024 12:32 Uhr Baumaßnahmen an der Exe sind im Zeitplan

Die Baumaßnahmen für den neuen Fuß- und Radweg in Flensburg an der Exe von der Marienallee bis zur Nikolaiallee liegen im Zeitplan. Laut TBZ Flensburg ist der Kreuzungspunkt Exe zum Ende der Sommerferien frei. Bis dahin stehen noch Arbeiten im Bereich der Nikolaiallee an. Ende September sollen die Baumaßnahmen komplett abgeschlossen sein, so eine Sprecherin des TBZ.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg