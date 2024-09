Stand: 10.09.2024 09:08 Uhr Bauarbeiten am Barkauer Kreuz fast fertig

Am Theodor-Heuss-Ring in Kiel wird das Tiefbauamt bis Freitag das letzte Teilstück am Barkauer Kreuz asphaltieren - dem Verbindungsstück zwischen der B404 und dem Gewerbegebiet Tonberg. Die vergleichsweise kleine Strecke ist wichtig, erklärt Peter Bender, Leiter des Tiefbauamtes: "Dann ist auch die gesamte Rampe von der neuen Hamburger Straße, also von der B404 auf die B76 wieder frei. Das heißt: Ich kann am Barkauer Kreuz auch wieder Richtung Plön auffahren." In den nächsten vier Tagen müssen Autofahrer das Gewerbegebiet Stormarnstraße und die Ratzeburger Straße anfahren.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel