Stand: 02.04.2024 10:42 Uhr Basketballer der Itzehoe Eagles bleiben in 2. Bundesliga

Die Basketballer der Itzehoe Eagles haben am Wochenende in der ausverkauften Halle am Lehmwohld in Itzehoe (Kreis Steinburg) den Tabellenführer Bayer Giants Leverkusen mit 85:79 geschlagen. Damit sicherten sich die Itzehoer vorzeitig den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Pro B. Ihr Konkurrent Herford hatte gegen Seawolves Rostock verloren und konnte die Eagles nicht mehr überholen.

