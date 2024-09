Stand: 30.09.2024 10:27 Uhr Basketball: Itzehoe Eagles kassieren deutliche Niederlage

In der 2. Basketball-Bundesliga Pro B, Gruppe Nord, haben die Itzehoe Eagles (Kreis Steinburg) ihr Auftaktspiel gegen die ETB Miners aus Essen deutlich mit 50:90 verloren. Die Itzehoer hätten nur bei knapp 30 Prozent ihrer Würfe den Korb getroffen, sagte Trainer Flavio Stückeman nach der Partie. Das dritte Viertel gestalteten die Eagles ausgeglichener, doch es blieb dabei: Dem Punkterausch der Gegner hätten die Eagles nichts entgegenzusetzen gehabt, so Stückemann. Die nächste Partie für die Eagles steht in Schwelm im Ruhrgebiet an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Basketball Kreis Steinburg