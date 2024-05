Stand: 06.05.2024 10:32 Uhr Barrierefreiheit und Gleichstellung Thema an der Westküste

Defekte Aufzüge, hohe Bordsteinkanten oder fehlende Blindenleitsysteme - im Alltag treffen Menschen mit Behinderung oft auf Barrieren wie diese. Am Wochenende haben an der Westküste verschiedene Aktionen darauf aufmerksam gemacht. In Itzehoe (Kreis Steinburg) zum Beispiel konnten sich Gäste auf dem Tag der Städtebauförderung mit Rollstuhl oder verdunkelter Brille durch die Stadt bewegen. In Husum (Kreis Nordfriesland) und Heide (Kreis Dithmarschen) fanden wiederum Aktionen anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt.

