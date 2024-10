Stand: 02.10.2024 09:46 Uhr Bankraub aus Itzehoe bei "Aktenzeichen XY"

Ein Banküberfall aus Itzehoe (Kreis Steinburg) ist am Mittwochabend Thema in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY". Dabei geht es um einen Überfall auf die Filiale der Volks-und Raiffeisenbank am Ostlandplatz in Itzehoe. Ein Kripo-Beamter aus Itzehoe wird Mittwochabend in der Sendung von Rudi Cerne sein.

Fall liegt ein Jahr zurück

Ein Mann hatte die Bank am 3. Mai 2023 morgens betreten, die beiden Angestellten mit einem Messer bedroht und sie zur Herausgabe des Geldes aufgefordert. Von dem Fernsehbeitrag erhoffen sich die Ermittler der Kriminalpolizei Itzehoe Hinweise, die eineinhalb Jahre nach der Tat doch noch zur Aufklärung des Falles führen.

