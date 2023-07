Bahnverkehr in SH: Verspätungen wegen Oberleitungsschaden Stand: 27.07.2023 13:34 Uhr Ein Oberleitungsschaden in Elmshorn hat am bis heute Mittag für zahlreiche Zugausfälle in Schleswig-Holstein gesorgt. Mittlerweile ist die Störung behoben - auf den Linien RE6 und RE7/70 kommt es aber noch immer zu Verspätungen.

Aufgrund einer Störung an einer Oberleitung in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist der Zugverkehr heute zwischen Hamburg und Neumünster stark eingeschränkt gewesen. Erst gegen Mittag konnte die Störung behoben werden, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Vereinzelt könne es noch zu Verspätungen und Teilausfällen kommen, hieß es. Davon betroffen sind die Züge zwischen Sylt und Hamburg (RE6), zwischen Hamburg - Neumünster - Kiel/Flensburg (RE7) sowie zwischen Kiel und Elmshorn (RE70). Zwischenzeitlich verkehrten zwischen Itzehoe/Neumünster und Elmshorn sowie zwischen Elmshorn und Altona Ersatzbusse. Laut einer Bahn-Sprecherin hatte ein Kurzschluss die Oberleitungsstörung in Elmshorn verursacht.

Auch im Kreis Stormarn auf der Linie RB81 zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld kommt es in beiden Richtungen zu Verspätungen. Grund ist hier eine Streckenstörung, die mittlerweile ebenfalls behoben wurde.

