Stand: 16.08.2024 10:14 Uhr Bahnübergänge in Neumünster gesperrt

In Neumünster ist der Bahnübergang Wittorfer Straße bis Mitte der kommenden Woche gesperrt. Die Bahn baut dort eine Lärmschutzwand. Laut Stadt ist es nicht die einzige Schienenquerung, die in der kommenden Woche nicht passiert werden kann. Ab Montag ist auch der Bahnübergang Rendsburger Straße für den Straßenverkehr dicht - und zum Ende des Monats werden am Bahnübergang Carlstarße Lärmschutzwände gebaut. Die betroffenen Übergänge sind dann ebenfalls für mehrere Tage gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Bahnverkehr