Stand: 12.04.2024 09:47 Uhr Bahn sperrt Übergänge in Lübeck wegen Instandsetzung

Die Bahn sperrt in Lübeck bis kommenden Dienstag Übergänge wegen Instandsetzungsarbeiten an den Gleisen. Autofahrer müssen zwischen Dänischburg und Kücknitz Umwege in Kauf nehmen. Die Bahnübergänge "Moorkrug" und "Am Moor" sind nach Angaben der Deutschen Bahn von Freitagabend um 23 Uhr an gesperrt. Der Bahnübergang "Waldhusener Weg" ist bis Freitagabend 23 Uhr gesperrt. Die Sperrung gilt für alle Verkehrsteilnehmer. Umleitungen sind ausgeschildert.

