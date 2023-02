Nachtzug zwischen Hamburg und Stockholm rollt Stand: 21.02.2023 06:45 Uhr Von Hamburg nach Stockholm mit dem Nachtzug ohne umzusteigen: In den vergangenen Wochen waren bereits die ersten Züge auf der Strecke unterwegs. Am Montagabend wurde die neue Zugverbindung nun offiziell eröffnet.

In zwölfeinhalb Stunden über Nacht von Altona bis in die schwedische Hauptstadt: Eine neue tägliche Zugverbindung nach Stockholm hat den Betrieb aufgenommen. Zur offiziellen Eröffnung reiste am Montag auch der schwedische Botschafter Per Thöresson an. Den neuen Nachtzug lobte er als wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. "Immer mehr Menschen wollen nachhaltig reisen. Und da ist die Bahn die perfekte Alternative."

Auch Staatsrat Martin Bill (Grüne) aus der Hamburger Behörde für Verkehr und Mobilitätswende sieht in dem Nachtzug nach Stockholm eine Möglichkeit für klimafreundliches Reisen. Dazu kämen aber noch mehr Vorteile: "Jetzt kann man abends einsteigen und ist morgens ausgeschlafen da."

Preise pro Ticket ab 35 Euro

Die Preise für die Verbindung, je nach Klasse und Sitz-, Liege- oder Schlafwagen, starten ab etwa 35 Euro. Der Komfort hängt davon ab, was man bezahlen möchte. Es gibt auch edel ausgestattete Schlafkabinen mit eigenem WC und Dusche.

Ab Ende März bis nach Berlin

Ende März wird die Strecke erweitert: Dann fahren die Züge aus Stockholm über den Hauptbahnhof weiter bis nach Berlin. Wer in den vergangenen Tagen ein Ticket kaufen wollte, hatte allerdings einige Schwierigkeiten: Bei der Deutschen Bahn gibt es Karten für den Zug nur am Schalter. Und die Online-Seite der schwedischen Zuggesellschaft (sj.se) war zuletzt nicht zu erreichen. Inzwischen geht das aber wieder.

Weitere Informationen Mit dem Nachtzug klimafreundlich durch Europa reisen Urlauber können viele Reiseziele bequem mit dem Nachtzug erreichen. Neu ist die Verbindung von Hamburg nach Stockholm. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.02.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr