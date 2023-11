B203 in Schwansen gesperrt nach Schwertransporter-Unfall Stand: 14.11.2023 11:28 Uhr Die Bundesstraße 203 ist zwischen Kappeln und Eckernförde voll gesperrt, nachdem in der Nacht ein Schwertransporter von der Straße abgekommen ist. Die Sperrung soll voraussichtlich noch bis zum Mittag andauern.

Bei Vogelsang-Grünholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) war in der Nacht ein Schwertransporter von der Straße abgekommen und drohte in einen Graben zu rutschen. Der Transporter war laut Polizei auf dem Weg zur Windkraftanlage in Søby in Dänemark.

Schwertransport drohte in den Graben zu rutschen

Das Fahrzeug ist inzwischen gesichert und soll mit einem Kran auf die Straße gehoben werden. Der Schwertransporter war laut Michael Heinrich, Pressesprecher der Polizei Neumünster, auf der B203 auf die Bankette geraten und drohte umzukippen. Das Umkippen konnte verhindert werden.

Bergungsarbeiten dauern an

Bei dem Schwertransporter war zudem laut Polizei die Hydraulik ausgelaufen. Diese konnte die Freiwillige Feuerwehr bereits aufnehmen. Die Sperrung der Bundesstraße 203 zwischen Kappeln und Rendsburg soll laut Polizei noch mindestens bis zum Mittag bestehen bleiben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde