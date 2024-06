Stand: 03.06.2024 10:44 Uhr B202 in Fockbek ab Montag teilweise voll gesperrt

Die B202 in Fockbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist ab Montag zwischen den Einmündungen Disshorn und Am Ehrenmal voll gesperrt. Grund dafür sind laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) die Fahrbahnerneuerungen der B203 sowie der B202. Die Arbeiten in diesem Abschnitt sollen bis zum 16. Juni fertig sein. Umleitungen sind ausgeschildert. Der LBV.SH erneuert bereits seit August vergangenen Jahres die beiden Bundesstraßen in Fockbek. Fertig ist bereits der Abschnitt zwischen den Einmündungen Am Ehrenmal und Friedhofsweg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.06.2024 | 08:30 Uhr