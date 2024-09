Stand: 22.09.2024 13:53 Uhr B202: 19-Jähriger prallt im Kreis Ostholstein mit Auto gegen Baum

Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr hat es auf der Bundesstraße 202 bei Weissenhaus (Kreis Ostholstein) einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 19-Jähriger kam mit seinem Auto aus noch ungeklärter Ursache in die Gegenfahrbahn und prallte dort offenbar ungebremst gegen einen Baum. Retter mussten den jungen Mann aus seinem komplett zerstörten Fahrzeug befreien. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn schwer verletzt in das Universitätsklinikum (UKSH) nach Lübeck. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.

