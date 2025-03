Stand: 26.03.2025 13:04 Uhr Axt-Angriff in Geesthacht: Tatverdächtiger festgenommen

Nach einem Axt-Angriff in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten war der 37-Jährige am Dienstag (25.3.) mit einem anderen Mann in dessen Wohnung in einen Streit geraten. Dabei hat der Tatverdächtige den 40-Jährigen nach Angaben der Polizei mit einer Axt am Fuß verletzt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Ein Bekannter des Verletzten verständigte erst Stunden nach dem Angriff die Polizei. Mehrere Einsatzkräfte nahmen den 37-jährigen Tatverdächtigen in seiner Wohnung fest und stellten eine Axt sicher. Nach einer Anhörung auf dem Revier wurde der Mann wieder freigelassen. Gegen ihn läuft jetzt ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

