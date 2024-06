Stand: 04.06.2024 10:01 Uhr Autofahrer verfolgt, bedroht, geschlagen - Prozess in Norderstedt

Vor dem Amtsgericht Norderstedt beginnt am Dienstag ein Prozess gegen einen Mann, der einen anderen Autofahrer verfolgt, bedroht und geschlagen haben soll. Der Angeklagte sei in Ellerau im Kreis Segeberg Schlangenlinien gefahren, sagt die Staatsanwaltschaft. An einer Ampel stellte ein anderer Mann ihn zur Rede, dann eskalierte die Situation. Der Angeklagte soll den Mann zuerst bis in eine Sackgasse verfolgt haben. Dort soll er eine echt aussehende Schreckschusspistole gezückt und den Mann gezwungen haben, sich zu entschuldigen. Später soll er ihn auch auf den Kopf geschlagen haben.

