Auszeichnung für Anne-Frank-Schule in Bargteheide

Die Anne-Frank-Schule Bargteheide (Kreis Stormarn) ist erneut als sogenannte MINT-Schule zertifiziert worden. Damit ist sie landesweit eine von zehn solcher MINT-Schulen, die die Nordmetall-Stiftung auszeichnet. Laut der Stiftung wird an der Schule in Bargteheide in naturwissenschaftlichen und technischen Fächern besonders praxisnah und lebendig unterrichtet. Die Stiftung verleiht das Zertifikat in Zusammenarbeit mit Unternehmen, dem Bildungsministerium und der Technischen Akademie Nord.

Unter dem Begriff MINT-Fächer werden die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zusammengefasst.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Schule