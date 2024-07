Stand: 25.07.2024 16:01 Uhr Auszeichnung "FaireKITA" für Kindertagesstätte in Bad Oldesloe

Die Kita Masurenweg in Bad Oldesloe im Kreis Stormarn ist vom Bündnis Eine Welt e.V. als "FaireKITA2 ausgezeichnet worden - als erste in Südholstein. In der Einrichtung lernen Kinder von Anfang an, wie sie miteinander, mit der Natur und den Tieren fair umgehen, erklärt Leiterin Nicole Kanapin. "Zum Beispiel haben wir Miethühner für zwei Wochen hier bei uns im Kindergarten gehabt und haben dann informiert: Was ist Bodenhaltung, was ist Stallhaltung, was ist Freilaufend. Und wo ist der Unterschied, was steht denn da auf den Eierverpackungen und den Eiern drauf und wo kann man drauf achten." Gemeinsam mit Eltern wurde außerdem in der Fastenzeit auf Plastikmüll verzichtet. Die Auszeichnung "FaireKITA" gilt erstmal für drei Jahre, danach muss sich die Kita erneut qualifizieren.

