Stand: 16.07.2024 09:25 Uhr Arbeiten im Kanaltunnel: Sperrungen am Mittwoch und Donnerstag

Die Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) führt nach eigenen Angaben am Mittwoch und Donnerstag im Kanaltunnel Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Reinigungsarbeiten und Bauwerksprüfungen durch. Dafür werde am Mittwoch zunächst die Oströhre voll gesperrt. Am Donnerstag folge die Weströhre. Der Verkehr laufe dadurch an beiden Tagen nur einspurig durch den Tunnel. Die Maßnahmen finden laut LBV.SH jeweils zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr statt.

Weitere Informationen Rendsburg: A7 und Kanaltunnel nach Unfällen wieder frei Auf der A7 staute sich der Verkehr nach einem Unfall fast bis nach Schleswig zurück. Der Kanaltunnel war beidseitig gesperrt. mehr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.07.2024 | 08:30 Uhr