Anreisewelle nach Sylt, Amrum und Föhr: Autozüge und Fähren voll Stand: 27.12.2024 11:41 Uhr Zwischen Weihnachten und Silvester brechen viele zu einem Kurztrip an die Küsten auf. Wer sein Auto auf die nordfriesischen Inseln mitnehmen möchte, braucht allerdings eine Reservierung - oder Geduld.

Der 27. und 28. Dezember sind traditionell die stärksten Anreisetage - die Zeit "zwischen den Jahren", wenn das Weihnachtsfest gerade vorbei ist und die Silvesterparty noch bevorsteht. Wer heute oder morgen sein Auto mit auf eine der nordfriesischen Inseln wie Sylt oder Amrum und Föhr (Kreis Nordfriesland) nehmen möchte, kann laut den Buchungsportalen von Autozügen und Fähren derzeit nur noch zu Randzeiten Plätze reservieren - trotz zusätzlicher Abfahrten.

Sylt-Autozüge und Fähre: Viele Touren ausgebucht

Beim Syltshuttle der Deutschen Bahn und dem blauen Autozug ist die Buchungslage ähnlich: Nur am späten Abend und früh am Morgen sind heute und morgen noch Reservierungen möglich. Auch am Sonntag sind die Züge tagsüber voll. Das Gleiche gilt für die FRS Syltfähre zwischen Havneby in Dänemark und List.

Amrum: Fähre nimmt nur noch Personen mit

Die Wyker Dampfschiffs-Reederei (WDR) nimmt heute und morgen überhaupt keine Autos und nur Personen von Dagebüll mit nach Amrum. Am Sonntag ist nur auf der 7.15 Uhr-Fähre noch Platz für Autos in Richtung Insel.

Föhr-Fähre: Heute und morgen noch Plätze frei

Wer von Dagebüll aus nach Wyk auf Föhr fahren möchte, kann heute und morgen Abend sein Auto mitnehmen. Auch am Sonntag sind die Fähren laut WDR in den Randzeiten noch frei.

Pellworm-Fähre: Viele Plätze bei vielen Abfahrten

Deutlich entspannter geht es auf der Fähre nach Pellworm zu. Dort sind laut Internetseite der Neuen Pellwormer Dampfschifffahrts GmbH noch die meisten Abfahrten ab Nordstrand frei. Außerdem werden auch hier zusätzliche Fahrten angeboten.

Auch Rückreisetermine schon stark nachgefragt

Wer ohne Reservierung kommt, braucht also Glück oder muss viele Stunden warten. Und: Für Föhr und Amrum sind auch die Rückreisetermine größtenteils schon vergeben. Vom 1. bis 5. Januar sind nur noch Randzeiten verfügbar, während die Autozüge von Sylt zumindest noch nachmittags Plätze anbieten.

