Als Heizungsmonteur ausgegeben: Polizei sucht Trickbetrüger

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Trickbetruges in einem Mehrfamilienhaus in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Der Tatverdächtige soll vergangenen Freitag an einer Wohnungstür eines 86-Jährigen in dem Haus in der Lilienstraße geklingelt haben. Laut Polizei soll der Tatverdächtige in Arbeitskleidung vor der Tür gestanden und gesagt haben, die Heizkörper müssten abgestellt werden. Während der Wohnungsinhaber die Heizungsventile zudrehte, soll der Mann Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe gestohlen haben. Der Tatverdächtige ist laut Beschreibung etwa 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank mit grauen Haaren.

