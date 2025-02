Stand: 15.02.2025 15:22 Uhr Aktion für Krebsvorsorge in Kiel: 200 springen in winterliche Förde

Mehr als 200 Menschen sind am Sonnabend in die Kieler Förde gesprungen. Damit wollten sie auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam machen. Zu der Aktion aufgerufen hatte das Universitäre Cancer Center Schleswig-Holstein (UCCSH). Die Aktion "Icecold against Cancer" findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. "Es braucht Mut um diese Vorsorgeuntersuchung anzugehen und in Anspruch zunehmen. Das ist ähnlich wie beim Eisbaden", erklärte Susanne Sebens vom UCCSH.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.02.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel