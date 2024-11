Stand: 13.11.2024 19:19 Uhr Akkuzüge in SH können bis zum Wochenende streckenweise ausfallen

Ab Donnerstag (14.11.) können auf mehreren Strecken in Schleswig-Holstein Akkuzüge ausfallen. Auch verkürzte Akkuzüge können unterwegs sein. Das teilte das Bahnunternehmen erixx Holstein mit. Betroffen seien demnach die Strecken zwischen Kiel und Lübeck, Kiel und Preetz (Kreis Plön) sowie Kiel und Kiel-Oppendorf. Der Grund für die Ausfälle: Der Fahrzeughersteller Stadler muss dringend einige Züge warten. Am Wochenende sollen wieder genügend Fahrzeuge einsatzbereit sein, so erixx.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.11.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kiel