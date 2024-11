Stand: 12.11.2024 17:01 Uhr Airline "Sundair": Keine Verbindungen mehr ab Lübeck-Blankensee

Wie die Geschäftsführung des Lübecker Flughafens Blankensee am Dienstag mitgeteilt hat, kann die Airline "Sundair" im kommenden Jahr keine Maschine in der Hansestadt stationieren. "Sundair" wird damit ab 2025 auch keinen festen Linienbetrieb von und nach Lübeck anbieten. Für 2024 ziehen beide Unternehmen dennoch eine positive Bilanz. Die Airline "Sundair" mit Sitz in Mecklenburg-Vorpommern fliegt noch bis Jahresende ab Lübeck unter anderem die Inseln Mallorca, Korfu und Kreta an.

Lübecker Flughafen wird weiter umgebaut

Den Platz von "Sundair" könnte laut Flughafenbetreiber in den kommenden Monaten eine andere Fluggesellschaft einnehmen, Details wurden dazu noch nicht genannt. Unterdessen gehen die Bauarbeiten am Flughafen weiter. Unter anderem wird der Tower umgebaut und ein Verwaltungsgebäude wird neu gebaut.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Tourismus Flugverkehr