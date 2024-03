Ärzte an Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg streiken Stand: 21.03.2024 07:29 Uhr Weil die Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg rund zehn Prozent weniger Gehalt zahlt als andere Kliniken ein paar Kilometer weiter, treten zahlreiche Ärzte heute in den Warnstreik.

Ärztinnen und Ärzte der Paracelsus Klinik in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) wollen heute streiken. Dazu aufgerufen hat die Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Sie fordert 15 Prozent mehr Geld und einen Inflationsausgleich. Für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung braucht es zufriedene Ärzte, so ein Gewerkschaftssprecher. Die rund 60 angestellten Mediziner in Henstedt-Ulzburg bekommen nach Angaben des Marburger Bundes bis zu zehn Prozent weniger Lohn als ihre Kolleginnen und Kollegen an kommunalen Kliniken beispielsweise im nahen Hamburg.

Ärztegewerkschaft befürchtet, dass Fachkräfte abwandern

"Wenn die Ärztinnen und Ärzte bei der nächstbesten Gelegenheit dann in andere Kliniken weiterwandern, dann haben sie auch Probleme, einen vernünftigen Behandlungsstandard anzubieten", kritisiert Michael Wessendorf von der Ärztegewerkschaft. In der Klinik habe es in letzter Zeit eine größere Fluktuation gegeben. Das könne eigentlich nicht Ziel der Geschäftsführung sein, so Wessendorf.

Notdienst ist eingerichtet

Während des Streiks ist nach Angaben der Paracelsus-Klinik ein Notdienst eingerichtet, vergleichbar mit der Besetzung am Wochenende. Patientinnen und Patienten mit akuten Beschwerden werden natürlich versorgt, so eine Klinik-Sprecherin. Weniger dringende Termine seien im Vorfeld verlegt worden.

