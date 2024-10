Stand: 02.10.2024 17:42 Uhr Abbildungen von sexuellem Missbrauch: Zwei Prozesse in Itzehoe gestartet

Weil er Inhalte auf Speichermedien hatte, wo der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen gezeigt wurde, stand am Mittwoch ein 22-Jähriger aus Itzehoe (Kreis Steinburg) vor dem Landgericht. Insgesamt soll es um fast 4.000 Inhalte gehen. Das Gericht stellte das Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ein. Bei der damaligen Durchsuchung war der Angeklagte noch im Jugendalter. Ein zweiter Prozess startete am Mittwoch in Itzehoe gegen einen 23-Jährigen. Vor zwei Jahren fanden Ermittler bei ihm Dateien, auf denen sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen gezeigt wurde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.10.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg