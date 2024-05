Stand: 08.05.2024 10:08 Uhr Ab Freitag Akkuzüge zwischen Neumünster und Büsum

Am Mittwoch testet die Nordbahn ihren Akkuzug das letzte Mal auf der Strecke von Neumünster nach Büsum (Kreis Dithmarschen). Ab Freitag sollen die Batterie- dann die alten Diesel-Züge der RB 63 ersetzen. Eigentlich sollten auf der Linie bereits Akkuzüge fahren, allerdings gab es laut Nordbahn Probleme mit der Zugladestation in Heide. Hier sowie in Neumünster sollen die Züge ihre Batterien bei kurzen Zwischenstopps laden.

