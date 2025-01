Stand: 14.01.2025 17:58 Uhr A23: Vollsperrung zwischen Tornesch und Pinneberg-Nord

Die A23 ist aktuell zwischen Tornesch und Pinneberg-Nord (Kreis Pinneberg) in Richtung Süden voll gesperrt. Auch die Auffahrt Tornesch ist laut einer Polizeisprecherin dicht. Grund ist ein schwerer Unfall. Nach Angaben der Sprecherin war am Dienstagnachmittag ein Fußgänger auf die Autobahn gelangt - warum, ist noch unklar. Die Person wurde von einem Auto erfasst. Ersthelfer kümmerten sich zunächst um die Person, daraufhin wurde sie schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei lässt die Fahrzeuge auf der Autobahn wenden und leitet sie an der Anschlussstelle Tornesch von der Autobahn, damit sich der Verkehr nicht zu sehr staut.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.01.2025 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg