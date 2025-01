Stand: 31.01.2025 14:59 Uhr A1 Vollsperrung am Wochenende

Eine A1-Vollsperrung bremst am Wochenende den Verkehr auf der A1 zwischen Pansdorf und Sereetz (Kreis Ostholstein) aus. Von Montag an soll der Verkehr auf dem Abschnitt komplett auf dem frisch sanierten Fahrstreifen Richtung Lübeck rollen. Damit das klappt, müssen Arbeiter in den kommenden Tagen Vorbereitungen treffen. Nach Angaben der Autobahn GmbH werden beide Fahrtrichtungen gesperrt von Freitagabend 20.00 Uhr bis voraussichtlich Montag 6.00 Uhr. Die Sperrung könnte früher aufgehoben werden, sollten die Arbeiten schneller vorangehen als geplant, teilt die Autobahn GmbH mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein Straßenbau Straßenverkehr