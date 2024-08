Stand: 16.08.2024 16:57 Uhr 8.000 Haushalte in Bargteheide ohne Strom

Laut Netzbetreiber SH Netz war am Freitagmorgen in Bargteheide (Kreis Stormarn) ein Versorgungskabel ausgefallen. Der Strom ging auf andere Kabel in der Nähe über. Es kam zu mehreren Überspannungen. Dadurch gab es in einem wichtigen Umspannwerk einen Defekt. Nach etwa einer Stunde wurde die Versorgung zunächst mithilfe von Notstromaggregaten wieder hochgefahren. Am Freitagnachmittag war alles wieder repariert und die Notstromaggregate konnten abgebaut werden.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn