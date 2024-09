74-Jähriger in Kiel getötet: Verdächtiger in U-Haft Stand: 30.09.2024 12:18 Uhr Nach dem Tod eines 74-Jährigen im Kieler Stadtteil Gaarden ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen einen 28 Jahre alten Mann.

Ein 28-jähriger Mann soll in Kiel-Gaarden einen 74-Jährigen getötet haben. Das haben Staatsanwalt und Polizei heute in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gegeben. Der Verdächte hatte demnach einen Schlüsseldienst alarmiert, weil er wegen einer verschlossenen Tür nicht aus der Wohnung kam. Bei der Wohnung soll es sich um die des Opfers gehandelt haben. Der Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes öffnete dem 28-Jährigen zwar die Tür, hielt ihn aber fest und alarmierte die Polizei. Der Verdächtige hatte zuvor versucht, zu flüchten.

Polizei sucht Zeugen, die Geräusche gehört haben

Polizisten fanden später in der Wohnung die Leiche des Bewohners. Er ist nach ersten Erkenntnissen durch Gewalteinwirkung zu Tode gekommen. Der mutmaßliche Täter soll unter Drogeneinfluss gestanden haben. Er wurde vorübergehend festgenommen. Am Sonntag erließ das Amtsgericht Haftbefehl. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Dazu gehört auch die Frage, in welcher Beziehung die beiden Männer zueinander standen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte sich die Auseinandersetzung zwischen den beiden am Abend beziehungsweise in der Nacht zuvor ereignet haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die auffällige Geräusche oder einen Streit aus der Wohnung ausgehend gehört haben.

