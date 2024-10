Stand: 07.10.2024 12:01 Uhr 500 Gäste beim Landeserntedankfest in Haddeby

Auf der Ansgarwiese in Haddeby (Kreis Schleswig-Flensburg)hat am Sonntag das Landeserntedankfest stattgefunden, zu dem laut den Veranstaltern etwa 500 Menschen kamen. Die Bischöfin der Nordkirche, Nora Steen, betonte die besondere Bedeutung des Festes in einem Jahr voller Krisen, das auch die Landwirtschaft stark betroffen hatte. Sie hob hervor, wie wichtig es sei, Dankbarkeit zu zeigen und den Fokus auf das Gemeinsame zu legen, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Das Programm beinhaltete Livemusik vom Chor der Haddeby Singers und der Jugendbläsergruppe. Zudem präsentierten verschiedene Vereine ihre Stände und es wurde landwirtschaftliche Technik ausgestellt.

