In Noer im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird seit Mittwoch eine 43 Jahre alte Frau vermisst. Die Polizei geht nach eigenen Angaben zurzeit von einem Gewaltverbrechen aus. Eine Person wurde vorläufig festgenommen. Zuletzt wurde die Mutter einer kleinen Tochter am vergangenen Sonnabend (22.3.) am Bahnhof Eckernförde gesehen. Ob sie mit einer Bahn gefahren ist, ist unklar.

Die Vermisste ist etwa 165 Zentimeter groß, hat braune Haare und spricht Deutsch mit leichtem russischem Akzent. Als sie das letzte Mal gesehen wurde, trug sie einen roten Mantel und eine schwarze Tasche. Wer Hinweise zum Aufenthalt der Frau hat, soll sich bei der Polizei melden. Weitere Informationen gibt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen bisher nicht bekannt.

