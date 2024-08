Stand: 07.08.2024 13:49 Uhr 39-Jährige in Oststeinbek von Partner angeschossen

Ein 38-jähriger Mann aus Hamburg soll am Dienstagabend gegen 23 Uhr in Oststeinbek (Kreis Storman) seine Lebensgefährtin mit einer Schusswaffe schwer verletzt haben. Das teilte die Polizei mit. Aus einem Streit heraus habe der Mann die Waffe gezückt und die 39-Jährige am Bein getroffen. Lebensgefahr bestand demnach nicht.

Mann war alkoholisiert und wurde aus Polizeigewahrsam entlassen

Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab laut Polizei 2,5 Promille, außerdem gebe es Hinweise auf Drogenkonsum. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Mann wurde vorerst wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

