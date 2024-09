37-Jähriger stirbt beim Kiellauf Stand: 09.09.2024 08:45 Uhr Der Kiellauf in der Landeshauptstadt ist am Sonntag von einem Todesfall überschattet worden: Laut Polizei mussten drei Menschen wegen der Hitze reanimiert werden - ein Läufer konnte nicht gerettet werden.

Beim Kiellauf in der Landeshauptstadt ist am Sonntag ein 37-jähriger Teilnehmer verstorben. Insgesamt mussten drei Läufer noch an der Laufstrecke reanimiert werden. Einem von ihnen konnte nicht mehr geholfen werden. Außerdem erlitten außergewöhnlich viele Menschen Kreislaufzusammenbrüche: 90 Mal mussten Rettungskräfte helfen. So etwas hätte es noch nie gegeben, so ein Sprecher der Polizei NDR Schleswig-Holstein. Viele Teilnehmer hätten ihre Grenzen einfach nicht erkannt.

Angespannte Situation für den Rettungsdienst

Auch die Feuerwehr Kiel verzeichnete nach eigenen Angaben ungewöhnlich viele hitzebedingte Einsätze in der Stadt und verlegte ihren Einsatzleitwagen sowie mehrere Rettungswagen in die Innenstadt, um dort eine Einsatzstruktur aufzubauen. Die im Tagesverlauf stetig steigenden, hohen Temperaturen sorgten für eine angespannte Situation des Kieler Rettungsdienstes, so die Feuerwehr Kiel. Es wurden demnach an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Stationen aufgebaut an denen Sportler mittels Wasser gekühlt werden konnten.

Das Wetter sei beim Kiellauf noch nie zuvor so warm gewesen, hieß es von den Einsatzkräften. Die Veranstalter hatten wegen der Überlastung der Rettungskräfte zwischenzeitlich erwogen, den Lauf abzubrechen. Insgesamt kamen 35 Menschen - Läufer und Zuschauer - ins Krankenhaus. Am 36. Kiellauf nahmen etwa 9.000 Läuferinnen und Läufer teil.

Profisportler Uliczka gewinnt Volkslauf

Beim 10,4 Kilometer langen Volkslauf startete unter anderem der in Kiel lebende Steffen Uliczka, Olympia-Teilnehmer in London 2012. Im vergangenen Jahr landete er nach einem engen Zweikampf noch auf Rang Zwei. Dieses Jahr lief es wieder auf eine Entscheidung auf den letzten Metern heraus - diesmal gewann der 40-jährige ehemalige Profisportler Uliczka in 34:46 Minuten, vier Sekunden vor Simon Bäcker.

Knapp zweieinhalb Minuten später kam Julia Kümpers ins Ziel und war damit die schnellste Läuferin über 10,4 Kilometer. Und das zum wiederholten Mal: Die Kielerin hat nach eigener Aussage bisher vier Mal am Kiellauf teilgenommen und jedes Mal gewonnen.

