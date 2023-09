35. Kiellauf lockt Tausende Besucher in die Landeshauptstadt Stand: 10.09.2023 16:07 Uhr Am Sonntag hat in Kiel der 35. Kiellauf stattgefunden. Tausende Sportbegeisterte und ihre Fans zog es dafür ins Gebiet rund um das Rathaus und die Kiellinie. Bei den Frauen gab es eine kleine Sensation: Zwei Damen erreichten exakt sekundengleich das Ziel.

von Rudi Dautwiz

9.400 Läuferinnen und Läufer können sich nicht irren: Der Kiellauf ist die größte und beliebteste Laufveranstaltung in Schleswig-Holstein. Vor allem dann, wenn das Wetter mitspielt - wie an diesem Sonntag. Milde Temperaturen, ein bewölkter Himmel und nur ein laues Lüftchen waren perfekte Bedingungen für alle Teilnehmer.

Gutes Wetter für gute Ergebnisse

Rainer Ziplinsky wird in Läufer-Kreisen "Mister Kiellauf" genannt. Der Veranstalter blickt seit der Premiere 1988 immer an den Tagen vor dem Lauf sorgenvoll gen Himmel, liest alles, was er über das Wetter finden kann. Vor diesem Lauf-Sonntag war der 71-Jährige ganz entspannt. "Ich bin mit dem Meteorologen Meeno Schrader befreundet und er hat mir schon vor ein paar Tagen genau dieses Wetter vorhergesagt." Und dieses Wetter gefiel allen Läuferinnen und Läufern.

Auch ein Olympia-Teilnehmer startete in Kiel

Dem Kieler Steffen Ulizcka, Olympia-Teilnehmer in London 2012, machte der Lauf über die 10,4 Kilometer so richtig Spaß. "Es war richtig schön und der Zweikampf um den Sieg war eine Herausforderung." Der 39-Jährige konnte seinen Titel zwar nicht verteidigen, nahm es aber gelassen hin. Der Familienvater läuft nur noch zum Spaß, trainiert wann es eben zeitlich passt.

Zum ersten Mal zwei schnellste Frauen

So gewann in diesem Jahr den Lauf über die 10,4 Kilometer Felix Nadeborn in schnellen 32:49 Minuten. Vier Minuten später kam Julia Kümpers ins Ziel. "Meine dritte Teilnahme, mein dritter Sieg", freute sich die Kielerin. Als beim Lauf über die 10,4 Kilometer auch die letzten Teilnehmer gerade im Ziel waren, stürmten auch schon die ersten Halbmarathon-Läufer und -Läuferinnen ins Ziel.

Die schnellste Frau gab es zum ersten Mal in der Geschichte des Kiellaufs im Doppelpack. Die Kieler Zwillingsschwestern Nicole und Christin Adler überquerten auf die Sekunde genau zeitgleich die Ziellinie. 1:21:20 Stunden brauchten die beiden. Yannick von Soosten vom BSC Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) dagegen war mit seinen 1:08:49 Stunden über die 21,1 Kilometer eine Klasse für sich. Und kurz nachdem er ins Ziel kam, zeigte sich dann auch pünktlich zur Siegerehrung die Sonne.

