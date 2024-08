Stand: 02.08.2024 08:19 Uhr 300 Heuballen in Lehe in Flammen, vier Wehren löschen Brand

In Lehe (Kreis Dithmarschen) hat es am späten Donnerstagabend auf einem Feld gebrannt. Laut Rettungsleitstelle gerieten rund 300 Heuballen in Flammen, wegen der starken Rauchentwicklung alarmierten Passanten die Feuerwehr. Vier Wehren waren im Einsatz, und konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen