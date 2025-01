2. Platz für NDR Reporterin bei Journalistenpreis Stand: 22.01.2025 16:18 Uhr Zum neunten Mal ist am Mittwoch der Schleswig-Holsteinische Journalistenpreis verliehen worden. Dabei werden Journalistinnen und Journalisten ausgezeichnet, die aus Schleswig-Holstein berichten.

Der erste Preis ging in diesem Jahr an Reporterin Gunda Meyer von den Kieler Nachrichten. Sie bekam die Auszeichnung für eine Reportage, in der sie das letzte Spiel von Holstein Kiel vor dem Aufstieg begleitete. Meyer habe es geschafft, große Emotionen zu vermitteln, begründet die Jury die Entscheidung. Das Motto des diesjährigen Preises: "Was macht den Reiz Schleswig-Holsteins aus warum sind die Menschen hier so glücklich." Der zweite Platz ging an NDR Reporterin Corinna Below.

Rinder-Flüsterer aus Tansania jetzt in Schleswig-Holstein

In ihrer Reportage ging es um einen Nomaden aus Tansania, der jetzt in Neritz (Kreis Stormarn) als Rinder-Flüsterer auf einem Rinderbetrieb arbeitet und wie der Betrieb davon profitiert. "Mich treiben Helden-Geschichten an", erzählt Corinna Below. Die Geschichte und ihr Beitrag habe sie sehr glücklich gemacht, so Below. Den Nachwuchspreis hat Rieke Lückel bekommen. Sie ist Volontärin bei den Lübecker Nachrichten.

Lückel: Man kommt viel raus als Journalistin

In ihrer Reportage ging es um fünf Menschen und ihre Verbindung zum Fluss Wakenitz zwischen Lübeck und Ratzeburg (Herzogtum Lauenburg). Lückel sagte, dass sie besonders die Vielfalt am Journalismus schätzt. "Man kommt viel raus und trifft unterschiedlichste Menschen und man kann unterschiedlichste Geschichten erzählen", schwärmt die Nachwuchs-Journalistin.

VIDEO: In Neritz tanzen die Rinder nach dem Pfeifen eines Massai (4 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 22.01.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Journalismus