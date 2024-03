Stand: 14.03.2024 10:17 Uhr 1,5 Millionen Euro Förderung für Elmshorner MTV

Der Elmshorner MTV (Kreis Pinneberg) bekommt vom Bund 1,5 Millionen Euro Fördergeld für den Neubau seines Familien- und Bewegungszentrums. Das hat der Haushaltsausschuss in Berlin entschieden. In dem jetzigen Vereinszentrum finden unter anderem Zumba oder Cycling-Kurse statt, außerdem Inklusionssport. Der Neubau soll insgesamt etwa 3,5 Millionen Euro kosten. Nach der Förderzusage vom Bund sollen im nächsten Schritt Stadt und Kreis als Förderer gewonnen werden, so der MTV.

