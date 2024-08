Stand: 21.08.2024 15:28 Uhr 13-Jährige aus Bad Schwartau seit einem Monat vermisst

Seit einem Monat wird die 13-jährige Fenja B. aus Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) vermisst. Sie war am 21. Juli nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Kriminalpolizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Fenja ist etwa 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur, hat dunkle, lange Haare und trug zuletzt eine blaue Jeansjacke, ein schwarzes bauchfreies Top sowie eine schwarze Jogginghose mit Knöpfen an der Seite. Vermutlich hält sie sich in der Lübecker Innenstadt, am ZOB oder in Hamburg auf. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

