Stand: 01.06.2024 11:48 Uhr 10 Jahre Kieler Spendenparlament - Verein feiert Jubiläum

Das Kieler Spendenparlament feiert 10-jähriges Jubiläum und lädt heute zur Feier ins Casino der Stadtwerke Kiel ein. Unter dem Motto "Gemeinsam wird Gutes noch besser" unterstützt der Verein soziale und wohltätige Initiativen in der Landeshauptstadt.

Etwa 150 Einzelpersonen und Unternehmen sind nach Angaben eines Sprechers im Parlament. Die ehrenamtlichen Mitglieder spenden selbst und entscheiden gemeinsam darüber, welches soziale Projekt finanziell unterstützt werden soll. Seit seiner Gründung habe man mehr als 540.000 Euro an 250 Projekte verteilen können, so der Sprecher. Bei der heutigen Veranstaltung vergibt das Kieler Spendenparlament auch mehrere Jubiläumspreise an unterschiedliche Organisationen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.06.2024 | 09:00 Uhr