Stand: 09.04.2021 10:42 Uhr Zwei tödliche Unfälle im Westen Niedersachsens

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Lastrup im Landkreis Cloppenburg ist ein 56 Jahre alter Mann ums Leben gekommen, zwei weitere Männer wurden schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei nahm ein 34-Jähriger dem Autofahrer auf einer Kreuzung in Lastrup die Vorfahrt. Ein Unfall auf der A1 in der Nähe von Tecklenburg endete ebenfalls tödlich. Ein 50 Jahre alter Mann kam aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstag mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus in Osnabrück, dort starb er am frühen Morgen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.04.2021 | 08:30 Uhr