Stand: 02.12.2020 09:35 Uhr Zwei private Corona-Testzentren öffnen in Osnabrück

In Osnabrück entstehen zwei private Corona-Testzentren. Das Angebot richtet sich an alle Bürger die sich auf eigene Kosten auf Corona testen lassen wollen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Laut Medienberichten geht das Zentrum an der Halle Gartlage an diesem Mittwoch an den Start, das in der OsnabrückHalle in der kommenden Woche. Die Tests kosten zwischen 35 und 40 Euro. Das Ergebnis soll nach rund 30 Minuten vorliegen. Die Unternehmen betonen, dass sich nur Menschen ohne Symptome testen lassen sollen, in anderen Fällen müsse der Hausarzt aufgesucht werden. Auch in Hannover gibt es seit dem Wochenende ein privates Testzentrum. Das niedersächsische Sozialministerium und die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) sehen das Unternehmen jedoch kritisch. Noch sei der Markt für Schnelltests angespannt und der private Einsatz könne dazu führen, dass die Tests knapp würden, hieß es von der KVN.

