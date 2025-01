Stand: 23.01.2025 09:26 Uhr Zwei Menschen schwer verletzt nach Unfall in Bawinkel

Am Mittwochnachmittag sind in Bawinkel (Landkreis Emsland) zwei Fahrzeuge an einer Kreuzung miteinander kollidiert. Dabei sind den Angaben der Polizei zufolge die beiden Fahrer schwer und ein Beifahrer leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten davon aus, dass ein 46-jähriger Fahrer ein anderes Fahrzeug an der Kreuzung übersah und ihm die Vorfahrt nahm. Der Kreuzungsbereich der Straße "Duisenburger Brink" war zeitweise für die Unfallaufnahme gesperrt.

VIDEO: Unfall an Kreuzung: Zwei Menschen schwer verletzt (1 Min)

