Stand: 05.08.2021 11:08 Uhr Zwei Männer bei Arbeitsunfall in Nordhorn schwer verletzt

Am Mittwochmittag kam es an der Lindenallee in Nordhorn zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 20-jähriger Mann aus Rheine sowie ein 22-jähriger Mann aus Nordhorn wurden dabei schwer verletzt. Bei Arbeiten an einem Dachfenster stürzten die beiden Männer aus dem Korb einer Hubarbeitsbühne mehrere Meter tief zu Boden. Der 20-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber und der 22-Jährige mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, wird aktuell ermittelt. Polizei und Gewerbeaufsicht haben ihre Arbeit aufgenommen.

