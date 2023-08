Stand: 20.08.2023 09:43 Uhr Zehn Menschen bei Autounfall in Damme verletzt

Bei einem Unfall im Landkreis Vechta sind am Samstag zehn Menschen verletzt worden, ein 19-Jähriger schwer. Laut Polizei hatte am späten Abend ein 26-jähriger Autofahrer in Damme beim Abbiegen den Wagen eines 20-Jährigen übersehen. Die beiden Autos stießen frontal zusammen. Der Wagen des 20-Jährigen wurde in den Graben geschleudert, wobei ein weiteres Auto beschädigt wurde. Sowohl die Fahrer als auch ihre Mitfahrer wurden verletzt. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.08.2023 | 09:00 Uhr