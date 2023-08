Zahlreiche Anschläge angedroht: Anklage gegen 16-Jährigen Stand: 10.08.2023 12:20 Uhr Ein 16-Jähriger soll mit zahlreichen Drohanrufen umfangreiche Polizeieinsätze in ganz Deutschland ausgelöst haben. Unter anderem waren deshalb im Dezember sämtliche Weihnachtsmärkte in Düsseldorf geschlossen worden.

Die Zentralstelle Terrorismusbekämpfung der Generalstaatsanwaltschaft Celle hat vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Osnabrück Anklage gegen den 16-Jährigen erhoben, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Der Jugendliche soll verschiedene Polizeidienststellen in ganz Deutschland angerufen und unter anderem mit Bombenanschlägen und dem Erschießen von Geiseln gedroht haben.

Um diese Drohungen geht es in der Anklage:

Begehung eines Bombenanschlags in Köln

Erschießung zweier Geiseln und der Zündung einer Bombe in Düsseldorf

Detonation einer am Frankfurter Flughafen platzierten Bombe

Durchführung eines Amoklaufs an einer Gesamtschule in Münster

Begehung eines Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf mittels eines Lkw

Erschießung von Geiseln in Bremerhaven für den Fall der Nichtzahlung eines Lösegelds

Begehung einer Bluttat in Dresden im Namen des Islamischen Staates

Begehung eines Bombenanschlags in einem Mehrfamilienhaus in Heidelberg

Tötung eines Menschen in einer Wohnung in Dresden mittels Zündung einer Bombe zum Zweck der Unterstützung des Islamischen Staates

Polizei nahm Anrufe ernst

Außerdem soll der 16-Jährige einen Suizid in Wesseling (Nordrhein-Westfalen) angekündigt und einen vermeintlichen Brand in einer Wohnung in Dresden gemeldet haben. Die ihm zur Last gelegten Taten sollen sich zwischen dem 15. Oktober und 27. Dezember 2022 ereignet haben. Die Polizei nahm die Anrufe nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Celle ernst.

Der 16-Jährige hat sich zu den Vorwürfen laut Generalstaatsanwaltschaft noch nicht geäußert. Er befinde sich auf freiem Fuß. Wegen des jugendlichen Alters des Beschuldigten, will die Behörde keine weiteren Auskünfte geben.

